Bayern goleia Wolfsburg por 6 a 0 e ultrapassa Borussia pelo saldo de gols

Em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique goleou o Wolfsburg por 6 a 0, em Munique, neste sábado, e ultrapassou o Borussia Dortmund na ponta da tabela. A equipe aurinegra venceu o Stuttgart por 3 a 1, mas não foi capaz de se manter na primeira posição. Os dois times somam 57 pontos, mas o clube da Baviera leva a melhor no saldo, com dois gols a mais.

Jogando em casa, o Bayern fez valor o retrospecto favorável contra o Wolfsburg na Allianz Arena e venceu com facilidade. O destaque da partida foi o centroavante Robert Lewandowski, que marcou duas vezes e se isolou na artilharia do campeonato com 17 gols. Atrás dele, vem Luka Jovic, do Eintracht Frankfurt, com 15. Com a marca, o polonês também se torna o maior goleador estrangeiro da história do campeonato, com 197 gols, dois a mais que o peruano Claudio Pizarro.

Além de Lewandowski, Serge Gnabry, James Rodríguez, Thomas Muller e Joshua Kimmich marcaram os gols do Bayern, que volta à liderança depois de 20 rodadas. Agora, a equipe do técnico croata Niko Kovac volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Na quarta-feira, o time recebe o Liverpool, pela rodada de volta das oitavas de final. O primeiro jogo, na Inglaterra, terminou em 0 a 0.

Pelo Campeonato Alemão, o próximo adversário será o Mainz, no domingo. No mesmo dia, o Wolfsburg, sétimo colocado, vai visitar o Bayer Leverkusen, que ocupa o sexto lugar.

Se o Bayern vem bem e engata cinco vitórias consecutivas, o mesmo não se pode dizer de seu principal concorrente ao título alemão. Nas últimas seis rodadas, o Borussia Dortmund venceu apenas duas partidas. Mesmo com a vitória sobre o Stuttgart neste sábado, o time aurinegro caiu para a segunda posição.

Marco Reus, Paco Alcácer e Christian Pulisic fizeram os gols do Borussia. Marc Kempf descontou para o Stuttgart, que não vence os adversários de Dortmund há 12 anos.

Na próxima rodada, o Borussia visita o Hertha Berlin, no sábado. No mesmo dia, o Stuttgart, que abre a zona de rebaixamento na 16.ª posição, recebe o Hoffenheim, 10.º.

No mesmo horário, outros dois jogos agitaram a rodada do Campeonato Alemão. O terceiro colocado Leipzig recebeu o Augsburg, 15.º da tabela, e ficou no 0 a 0. Já o Freiburg, que ocupa o 12.º posto, fez o dever de casa e bateu o Hertha por 2 a 1. Com o resultado, a equipe de Berlim caiu para a nona posição.