Após gol em jogo-treino, Rodrigão espera sequência de titularidade

O empate por 3 a 3 contra o time do Safece (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará), na noite da última sexta-feira (17), serviu para o torcedor do Ceará ter o primeiro contato com o elenco que defenderá o clube na temporada 2020. E também para apresentar os reforços que chegaram ao Vovô, que não foram poucos.

Um dos que chega com grande expectativa é o centroavante Rodrigão, que já marcou gol na primeira vez que entrou em campo pelo Vovô.

Mesmo que em uma partida não oficial, o Camisa 9 enalteceu o fato positivo de jogar no Estádio Presidente Vargas, que será o local do primeiro jogo oficial do clube na temporada, no domingo que vem (26), às 18 horas, contra o Frei Paulistano, pela Copa do Nordeste. "A gente vai jogar aqui no domingo, e esse amistoso serviu para gente conhecer o gramado", destacou o atacante.

Boa atuação

Rodrigão mostrou capacidade de finalização pelo alto para aproveitar escanteio cobrado por Felipe Silva e empatar o jogo em 2 a 2 no momento em que o Ceará estava atrás no placar. Além disso, colocou ainda uma bola na trave e foi ele quem sofreu o pênalti que Mateus Gonçalves converteu, quando a partida estava 1 a 0 para o Safece.

Mesmo com a participação em lances decisivos, Rodrigão ainda está visivelmente fora de forma. Acima do peso e longe da condição física ideal, o atleta corre contra o tempo para ficar 100% o mais rápido possível. Principalmente por ter a missão de suprir uma lacuna que foi a mais deficitária do Ceará em 2019: a de um centroavante.

Para afastar a pressão, Rodrigão sabe que precisa fazer gols. Esse é o único caminho para conquistar a confiança dos alvinegros.

"Acho que você ganha a torcida pelo seu trabalho. Fico feliz pelo carinho, isso é um gás a mais, mas estou com o meu pezinho no chão para fazer história no Ceará. Ao longo das competições, eles vão ver quem é o Rodrigão", destacou o atacante após o jogo-treino.

Um fator que será crucial também é o entrosamento, algo que, para o atacante, virá com o tempo.

"Já conheço um pouco do trabalho do Argel e estou tentando me adaptar com meus companheiros a cada dia. A gente vai conversando e tentando se entrosar o mais rápido possível para, quando começar as competições, todo mundo se conhecer bem".

Estreia

A equipe do Ceará treina durante toda a semana para estrear no domingo (26), pelo Nordestão, contra o Frei Paulistano. A partida será às 18 horas e terá os portões fechados para o torcedor. O Vovô foi punido pelo STJD por atos de vandalismo de sua torcida.