Antes favorito, Ferroviário acaba ficando pelo caminho no Cearense

Quando ainda estava mirando a 6ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense, o Ferroviário parecia confiante na conquista da vaga na semifinal. Afinal, enquanto os outros times tinham só duas partidas a jogar, o Tubarão da Barra tinha um jogo atrasado, contra o Guarany de Sobral. Mas, o percurso não foi tão simples assim... O empate com o Horizonte, na 6ª rodada, e as derrotas para Guarany de Sobral e Ceará, na sequência, tiraram o time das semifinais.

Na 1ª fase, o Ferrão se classificou na 3ª colocação, com 11 pontos, confortável. Além disso, o time teve uma excelente atuação contra o Corinthians, na 1ª fase da Copa do Brasil.

Depois de dar trabalho, terminou eliminado com um empate em 2 a 2, fora de casa. Vale pontuar: a venda do mando de campo do jogo foi o primeiro ponto de crítica de muitos torcedores. Levar o jogo para Londrina, não foi unanimidade. Longe da torcida, o Ferroviário foi bem. Mas em casa não poderia ser melhor?

Polêmica com Cariús

Outra questão, Edson Cariús fez um grande duelo, marcando os dois tentos da partida. E chamou atenção de outros clubes, inclusive do Avaí.

Nesta reta final de 2ª fase, o próprio presidente, Valmir Araújo, chegou a comentar que o atacante estaria indo para o Ceará. O jogador negou tudo. A situação gerou mal-estar às vésperas da partida decisiva contra o Vovô, em que o Ferroviário perdeu por 6 a 2. O Ferrão precisava vencer para garantir classificação à próxima fase sem depender de ninguém. E acabou goleado.

Saída de Enercino

O meia-atacante Enercino, outro destaque, pediu desligamento antes do jogo. Ele havia reclamado de não estar sendo mais bem aproveitado pelo técnico Marcelo Vilar. No meio disso, a diretoria admitiu que o jogador não estaria nos planos do clube para a disputa da Série C.

No final, sem classificação, a torcida pichou a sede do clube. Em sete jogos na 2ª fase, o time somou oito pontos e terminou na 6ª posição. Ao todo, sofreu 12 gols, a pior defesa.

Agora, o Ferroviário terá mais de um mês para se preparar para a Série C. A diretoria não se pronunciou. Só emitiu uma nota oficial dizendo que manteria Vilar no cargo e que reformularia boa parte do elenco coral para o Brasileiro.