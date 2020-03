Análise: Ceará vence Vitória e padrão do time agrada

O Ceará cumpriu seu objetivo de abrir uma vantagem, mínima que fosse, no duelo contra o Vitória pela 3ª Fase da Copa do Brasil. Jogando no Castelão, o Vovô venceu o Vitória por 1 a 0, gol de Rafael Sóbis, e joga por um empate na volta, no dia 18 no Barradão, para avançar à 4ªFase do torneio.

Embora o objetivo e a postura do Ceará fossem claramente de vencer por uma margem de gols maior, para dar mais tranquilidade para o jogo de volta, o placar mínimo acabou ficando de bom tamanho pelas circunstâncias da partida: as fortes chuvas que encharcaram o gramado do Castelão e prejudicaram o andamento normal do jogo, sendo impossível jogar futebol, principalmente no 2ª tempo.

Com a drenagem do Castelão incapaz de aguentar as chuvas e manter o gramado seco, é possível afirmar que apenas no 1º tempo, quando a chuva foi menos intensa, as duas equipes conseguiram jogar futebol.

E foi no 1º tempo que o Ceará foi muito superior e construiu sua importante vitória. Com uma equipe agressiva e buscando o gol desde o início, o Vovô encurralou o time baiano nos primeiros 10 minutos.

As jogadas pelo lado alvinegro saíam com naturalidade, com destaque para a inteligência de Rafael Sóbis jogando como pivô e preparador de jogadas. Além do atacante, Ricardinho, sempre com passes precisos, Charles, desarmando com precisão e Samuel Xavier, se apresentando ao ataque, foram os esteios do Ceará para dominar o adversário.

Assim, as chances de gol apareceriam logo, com Vinícius, Charles e Ricardinho por pouco não abrindo o placar.

Mas aos poucos o time baiano adiantou suas linhas e passou a atacar mais, com Gerson Magrão assustando o goleiro Fernando Prass pela 1ª vez em chute de fora da área.

Assim, o jogo se tornou mais pegado e equilibrado. Só que as faltas que deveriam ser marcadas, principalmente em jogadas a favor do Ceará, a arbitragem ignorava, tanto o árbitro André Luiz Castro quando seus assistentes, deixando o jogo nervoso, mas ainda sob domínio do Vovô.

Na reta final do 1º tempo, Rafael Sóbis, Ricardinho e Samuel Xavier exigiram grandes defesas de Lucas Arcanjo.

Mas o goleiro leonino não pode evitar o lance seguinte do ataque alvinegro: aos 43 minutos, Vinícius cobrou falta na área, Rafael Sóbis cabeceou e a bola ainda desviou em João Victor antes de entrar: 1 a 0 para o Ceará. Foi o 5º gol de Rafael Sóbis pelo Vovô, que marcou nas últimas 3 partidas pelo clube.

E ele ainda teve em seguida a chance de fazer o 2º em nova cabeçada, mas o goleiro do Vitória defendeu.

Sem futebol

O Ceará voltou dominando o 2º tempo, com a mesma atitude, criando logo duas oportunidades para ampliar, em finalizações de Leandro Carvalho e Fernando Sobral.

Mas depois dos 25 minutos, a chuva apertou e deixou o gramado impraticável para o futebol. As poças de água se multiplicaram, os jogadores das duas equipes precisaram improvisar no domínio de bola e ações ofensivas e defensivas.

Assim, foram 23 minutos de aflição para quem via o jogo e para o torcedor do Ceará, que queria mais gols de sua equipe. Ampliar o placar não foi possível com tanta adversidade, mas a vantagem mínima será importante no jogo de volta.

Ficha Técnica

Copa do Brasil - 3ª Fase - Ida

Castelão, em Fortaleza (CE)

12 de março

Ceará 1

Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio (Eduardo Brock), Bruno Pacheco, Ricardinho (Fabinho), Charles, Vinícius, Fernando Sobral (Cristiano), Rafael Sóbis e Leandro Carvalho. Técnico: Enderson Moreira

Vitória 0

Lucas Arcanjo, Van, João Victor, John (Carlos Eduardo), Thiago Carleto, Guilherme Rend, Jean, Gerson Magrão,

Vico (Felipe Garcia), Léo Ceará, Alisson Farias (Júnior Viçosa). Técnico: Geninho

Árbitro: André Luiz Castro (GO); Gol: Rafael Sóbis (CEA); C. Amarelos: Tiago Pagnussat, Luiz Otávio (CEA),Thiago Carleto, Jean, Guilherme Rend (VIT); C. Vermelho: João Victor (VIT); Renda: R$ 107.374,00; Público: 16.609 pagantes