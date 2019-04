Alegria pelas ruas de Fortaleza

O próximo domingo (28) será marcado por muita festa, alegria e esportividade para os participantes do 8º passeio ciclístico "Fortaleza em Movimento". O evento é uma realização do jornal Diário do Nordeste, por meio do projeto Vida Saudável, com o patrocínio da Universidade de Fortaleza (Unifor) e apoio da Prefeitura de Fortaleza e Indaiá.

O passeio terá como ponto de largada a Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, com saída prevista para 7 horas. De lá, o passeio seguirá pela Avenida Desembargador Moreira até a Avenida da Abolição, seguindo em direção ao Aterro da Praia de Iracema.

Da Praia de Iracema, o passeio prossegue pela Avenida Pessoa Anta até o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, onde haverá uma breve parada para hidratação.

Em seguida, o evento terá continuidade pelas avenidas Monsenhor Tabosa e Rui Barbosa, com retorno ao local de origem pela Avenida Antônio Sales. Ao todo, o passeio ciclístico Fortaleza em Movimento será percorrido em pouco mais de 10 quilômetros.

Otimismo

Um verdadeiro clima de otimismo marcou essa quinta-feira (25), na entrega dos kits do passeio, realizada na loja do Mercadinhos São Luiz, na Avenida Santos Dumont.

Todos os inscritos também doaram pacotes de leite, que foram arrecadados para posterior repasse a instituições sociais de Fortaleza.

Assinantes do Diário do Nordeste que realizaram inscrição no próprio site do projeto e apresentaram o cupom vale-kit Fortaleza em Movimento (impresso ou no celular), emitido diretamente do site do Clube do Assinante, além da doação do leite, tiveram prioridade na retirada dos kits.

Aberto

O passeio ciclístico deste domingo é aberto ao público em geral, não sendo obrigatório para os participantes o uso de camisa e/ou qualquer produto do kit.