Qual é o valor da fortuna de Tina Turner? Veja números

A cantora Tina Turner, que morreu aos 83 anos, nesta quarta-feira (24), deixa um patrimônio milionário. Conforme levantamento do CelebrityNetWorth, Turner deixa uma fortuna estimada em US$ 250 milhões — cerca de R$ 1,2 bilhão.

A fortuna da cantora pode ser ainda maior, uma vez que, o CelebrityNetWorth estima o patrimônio de artistas baseado em informações públicas, com auxílio de analistas financeiros.

A cantora havia vendido o catálogo musical por mais de US$ 50 milhões, em 2021. O acordo foi com a empresa musical BMG.

Carreira musical

A cantora concentra uma carreira de sucesso, com 100 milhões de cópias vendidas mundialmente e oito Grammys. No início dos anos 1990, lançou a música ‘The best’, que teve sucesso com alguns atletas.

Além dos trabalhos da música, ela também estreou no cinema em 1975 no filme 'Tommy' e participou de 'Mad Max – Além da cúpula do trovão’.

Já no filme ‘007 contra Golden Eye’, ficou responsável por gravar a trilha sonora.

Relação com Ayrton Senna

A cantora Tina Turner era fã do piloto brasileiro Ayrton Senna. Juntos, eles cantaram a música "The Best", do álbum "Foreign Affair”, em 1993.

O dueto ocorreu quando a cantora concluía a turnê na Austrália. Senna estava no show a prestigiando e havia acabado de ganhar o GP de Adelaide. O piloto, que morreu há quase 30 anos, esteve no show acompanhado da namorada Adriane Galisteu.

Veja vídeo

Tina, ao ver Senna, o convidou para o palco. "Sou fã dele e estou emocionada". A música foi escrita por Mike Chapman e Holly Knight. A música ficou associada ao piloto.

Morte de ícone da música

A cantora estadunidense Tina Turner morreu aos 83 anos, nesta quarta-feira (24). Conforme um comunicado oficial, a artista faleceu pacificamente na casa dela em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça.

A estrela foi uma das cantoras mais amadas do rock, conhecida pelo seu carisma no palco e as sequências de sucessos musicais. As informações são do jornal Daily Mail.