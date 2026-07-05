Show adiado de Luedji Luna no Festival Bora ocorrerá neste domingo (5), em Fortaleza

O show da cantora Luedji Luna ocorrerá no Festival Bora, em Fortaleza, neste domingo (5), após ser adiado devido às fortes chuvas na capital durante a noite do sábado (4).

A apresentação está marcada para começar às 20h, pouco depois da partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol.

Nas redes sociais, Luedji explicou que as chuvas preocuparam a organização do evento e levaram ao adiamento. "Choveu muito e era muito arriscado para mim, para a banda, para os equipamentos, a gente manter o show nessas condições climáticas", disse a cantora.

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A programação de sábado (4) ainda contava com performances de artistas como Baile Groovado e Don L, que subiram ao palco mesmo em meio às precipitações.

Don L, por exemplo, se apresentou debaixo de tendas improvisadas, logo após a estrutura montada para o show ficar prejudicada por conta da forte chuva.

Festival em julho na capital cearense

Realizado pela primeira vez em 2025, o Festival Bora foi criado, segundo a Prefeitura de Fortaleza, com o objetivo de ampliar o "Férias na PI", tradicionalmente realizado em janeiro e julho na Praia de Iracema.

Desde o ano passado, a programação foi formulada para ocorrer durante o mês de julho.

Ao todo, nove pontos da Capital foram contemplados com programação especial. Forram eles: Barra do Ceará, Poço da Draga, Praia de Iracema, Centro, Mucuripe, Castelo Encantado, Praia do Futuro, Sabiaguaba e Caça e Pesca.