Episódios de 'Jaspion' são disponibilizados gratuitamente no YouTube em homenagem a ator

Em homenagem ao ator e dublê japonês Hikaru Kurosaki, a Sato Company — produtora que detém os direitos de distribuição de "O Fantástico Jaspion" no Brasil — disponibilizou gratuitamente todos os episódios da série em HD no YouTube.

Kurosaki, que alcançou reconhecimento no País por interpretar o personagem-título na produção, faleceu nesta quinta-feira (2), aos 64 anos. A série estreou no Japão em 1985, chegando ao Brasil em 1988 na Rede Manchete.

Todos os episódios de "O Fantástico Jaspion", em opções dubladas e legendadas, estarão abertos ao público até o próximo dia 16 de julho no canal TokuSato.

Veja também Verso Versão brasileira de 'Jaspion' tem previsão para 2027 Verso Miniaturas e maquetes ferroviárias são atração gratuita de férias no Centro de Fortaleza

A série acompanha um jovem guerreiro, vivido por Kurosaki, que luta contra ameaças intergalácticas acompanhado da androide Anri (Kiyomi Tsukada).

Desde a primeira exibição por aqui, a obra se tornou um sucesso da cultura pop, sendo reexibida em diferentes canais de TV. Atualmente, ela está disponível no streaming em plataformas como Prime Video e Mercado Livre.

"O Fantástico Jaspion" de graça no YouTube