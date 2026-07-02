Hikaru Kurosaki, ator de 'Jaspion', morre aos 64 anos

O ator e ex-dublê japonês Hikaru Kurosaki, conhecido no Brasil por interpretar o protagonista da série "Jaspion", morreu aos 64 anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2) nas redes sociais, mas a causa da morte não foi informada.
Formado na Japan Action Club, tradicional escola de atores e dublês do Japão, o artista se destacou em tramas de ação ao longo do final dos anos 1970 e início dos anos 1980,
A consagração veio em 1985 ao protagonizar "O Fantástico Jaspion". Apesar da repercussão no Japão, foi no Brasil que a série alcançou status de sucesso.
A obra foi exibida no País a partir de 1988 na Rede Manchete, tendo grande repercussão nacional. Ao longo das décadas, a produção foi reexibida por emissoras como Record, Gazeta e Band.
Ainda nos anos 1990, Kurosaki decidiu deixar o mundo artístico e passou a morar em Motubu, em Okinawa. Na cidade, trabalhava como instrutor e guia de mergulho submarino. A notícia da morte do ator foi confirmada por Masaki Sekiguchi, membro da Associação de Mergulho local.
“Comunicamos, com pesar, o falecimento do Sr. Kurosaki, da operadora Mother Earth, membro da Associação de Mergulho da Cidade de Motobu. Como o Sr. Kurosaki morava sozinho, enviamos este comunicado para informar as empresas e parceiros do setor”, informou nas redes sociais.