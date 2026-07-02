Hikaru Kurosaki, ator de 'Jaspion', morre aos 64 anos

Informação foi confirmada por amigo próximo, mas a causa da morte não foi divulgada.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 09:45
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Legenda: Hikaru Kurosaki se tornou nacionalmente famoso no Brasil por interpretar Jaspion.
Foto: Divulgação.

O ator e ex-dublê japonês Hikaru Kurosaki, conhecido no Brasil por interpretar o protagonista da série "Jaspion", morreu aos 64 anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2) nas redes sociais, mas a causa da morte não foi informada.

Formado na Japan Action Club, tradicional escola de atores e dublês do Japão, o artista se destacou em tramas de ação ao longo do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, 

A consagração veio em 1985 ao protagonizar "O Fantástico Jaspion". Apesar da repercussão no Japão, foi no Brasil que a série alcançou status de sucesso.

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A obra foi exibida no País a partir de 1988 na Rede Manchete, tendo grande repercussão nacional. Ao longo das décadas, a produção foi reexibida por emissoras como Record, Gazeta e Band.

Ainda nos anos 1990, Kurosaki decidiu deixar o mundo artístico e passou a morar em Motubu, em Okinawa. Na cidade, trabalhava como instrutor e guia de mergulho submarino. A notícia da morte do ator foi confirmada por Masaki Sekiguchi, membro da Associação de Mergulho local.

“Comunicamos, com pesar, o falecimento do Sr. Kurosaki, da operadora Mother Earth, membro da Associação de Mergulho da Cidade de Motobu. Como o Sr. Kurosaki morava sozinho, enviamos este comunicado para informar as empresas e parceiros do setor”, informou nas redes sociais.

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