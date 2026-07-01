Morre Victor Willis, vocalista do grupo Village People, aos 74 anos

Victor Willis, vocalista principal do grupo Village People, faleceu aos 74 anos nesta terça-feira (30), segundo informou sua esposa em uma publicação no Facebook.

"É com profunda tristeza que devo anunciar a morte de meu marido, VICTOR WILLIS. Victor faleceu na terça-feira, 30 de junho de 2026, em consequência de uma doença breve, porém agressiva", afirma a publicação na página oficial de Willis.

A causa exata da morte, no entanto, não foi divulgada.

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Carreira

Nascido no Texas, Victor Willis foi um dos fundadores do grupo Village People, banda que se tornou fenômeno mundial da disco music no fim dos anos 1970.

Ele ficou conhecido no palco por interpretar, em sua maioria das vezes, o personagem policial.

Willis deixou temporariamente o grupo em 1980, quando enfrentava problemas de dependência de drogas. Em 2006, ele se declarou culpado de posse de cocaína em um tribunal de San Francisco.

O músico foi coautor dos maiores sucessos do Village People, entre eles "YMCA", sigla de "Young Men's Christian Association" (Associação Cristã de Moços), canção que se tornou presença constante nos comícios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.