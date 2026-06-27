Morre Figueira Junior, dublador brasileiro de Dragon Ball e Futurama, aos 60 anos

O dublador, ator, locutor e diretor Figueira Junior, voz de personagens como Fry, de "Futurama", e Androide 17, de "Dragon Ball", faleceu aos 60 anos. A informação foi divulgada pela também dubladora Tânia Gaidarji, neste sábado (27), em um post no Instagram.

A causa da morte não foi revelada. Na postagem, Tânia, que dá voz à personagem Bulma, de "Dragon Ball", menciona que Figueira estava tomando uma nova medicação para o coração.

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O ocorrido também foi lamentado pela Associação Brasileira de Dubladores (Dublar). "Desejamos luz em sua passagem e muita força para a família, em especial ao seu tão querido sobrinho Daniel Figueira", escreveu a entidade nas redes sociais.

Outros personagens de Figueira foram Jason Biggs, no filme "American Pie", Queen de Mandrágora, em "Cavaleiros do Zodíaco", e Shadi em "Yu-Gi-Oh!".