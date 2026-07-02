Versão brasileira de 'Jaspion' tem previsão para 2027

Sucesso no Brasil desde os anos 1980, a série japonesa "O Fantástico Jaspion" tem previsão de ganhar uma adaptação brasileira em longa-metragem no ano que vem. O projeto foi inicialmente anunciado em 2018 pela produtora Sato Company e conta com aprovação e coprodução do estúdio japonês Toei Company.

A trama previamente divulgada afirma que o filme segue um jovem nipo-brasileiro chamado Jonas que, em São Paulo, encontra a armadura de Jaspion e precisa se tornar uma nova versão do herói para salvar o planeta do colapso ambiental.

Recentemente, o projeto participou de eventos de mercado no Festival de Cannes, em 2025, e no Festival de Berlim, em 2026, buscando parcerias para financiamento, coprodução e distribuição, entre outras.

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Ainda segundo informações de mercado, o filme terá roteiro de Janaina Tokitaka (da série "De Volta aos 15", da Netflix) e prevê filmagens nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Novo Airão, no Amazonas. No Japão, estão previstas gravações em Tóquio e Okinawa.

Morte de Hikaru Kurosaki

Conforme informações divulgadas ainda em 2018, a produção estava ligada à celebração dos 30 anos de Jaspion — interpretado pelo ator Hikaru Kurosaki, que morreu recentemente aos 64 anos — no Brasil, inicialmente exibida por aqui na Rede Manchete a partir de 1988.

Ainda na ocasião, os planos da produtora incluíam revelar o elenco, majoritariamente brasileiro, durante as celebrações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Em 2019, o nome do diretor Rodrigo Bernardo foi ligado ao longa.