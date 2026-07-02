Miniaturas e maquetes ferroviárias são atração gratuita de férias no Centro de Fortaleza

Maquetes gigantes, miniaturas de trens e cenários ligados ao universo ferroviário estão sendo apresentados gratuitamente ao público pelo Museu Ferroviário Estação João Felipe, em uma agenda de memória, educação e interação.
Até 12 de julho, o equipamento cultural realiza o 3º Encontro de Ferromodelismo no Hall da Pinacoteca do Ceará, que fica na Praça da Estação, no Centro de Fortaleza. A programação integra as atividades de férias do Museu Ferroviário.
Uma das maquetes reproduz o percurso ferroviário entre os municípios cearenses de Acarape e Baturité, recriando pontos como a ponte sobre o Rio Acarape e a Estação de Canoa, por exemplo.
O encontro reúne ainda mais reproduções de estações ferroviários, cidades reais e fictícias, locomotivas e pátios de manobras criados por sete ferromodelistas:
- Antônio Carlos Ribeiro (Camocim), Antônio José Simão, Edilson José Geraldo, Julio Cesar Sousa Costa, Alessando Nunes, Marcos Vinicius de Araújo Santos e Paulo César Pamplona.
A edição do encontro em 2025 recebeu mais de 6 mil visitantes.
3º Encontro de Ferromodelismo do Museu Ferroviário
- Quando: até 12 de julho; funcionamento de quarta a sexta, de 10 às 18 horas; sábado, de 12 às 20 horas; e domingo, de 10 às 17 horas.
- Onde: Hall da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, s/n, Centro – Fortaleza)
- Gratuito.
- Mais informações: no Instagram @museuferroviariojoaofelipe e no site