Miniaturas e maquetes ferroviárias são atração gratuita de férias no Centro de Fortaleza

Maquetes gigantes, miniaturas de trens e cenários ligados ao universo ferroviário estão sendo apresentados gratuitamente ao público pelo Museu Ferroviário Estação João Felipe, em uma agenda de memória, educação e interação.

Até 12 de julho, o equipamento cultural realiza o 3º Encontro de Ferromodelismo no Hall da Pinacoteca do Ceará, que fica na Praça da Estação, no Centro de Fortaleza. A programação integra as atividades de férias do Museu Ferroviário.

Uma das maquetes reproduz o percurso ferroviário entre os municípios cearenses de Acarape e Baturité, recriando pontos como a ponte sobre o Rio Acarape e a Estação de Canoa, por exemplo.

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O encontro reúne ainda mais reproduções de estações ferroviários, cidades reais e fictícias, locomotivas e pátios de manobras criados por sete ferromodelistas:

Antônio Carlos Ribeiro (Camocim), Antônio José Simão, Edilson José Geraldo, Julio Cesar Sousa Costa, Alessando Nunes, Marcos Vinicius de Araújo Santos e Paulo César Pamplona.

A edição do encontro em 2025 recebeu mais de 6 mil visitantes.

3º Encontro de Ferromodelismo do Museu Ferroviário