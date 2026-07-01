Poetas cearenses lançam livros exaltando cultura, memória e maternidade nesta quinta (2)

As escritoras cearenses Raisa Christina e Carolina Torquato lançam livros de poesia no restaurante e espaço cultural Bruta Flor, em Fortaleza, na quinta-feira (2). O evento está marcado para começar às 19h e conta ainda com uma roda de leitura das obras.

Os livros "Monólito", de Raisa Christina, e "Semilua", de Carolina Torquato, abordam temas diversos, que vão desde a maternidade e das paixões às memórias e as paisagens do sertão cearense.

Legenda: Raisa e Carolina irão abordar o processo de escrita dos livros. Foto: Divulgação/Jamille Queiroz e Manoel Ricardo de Lima.

As obras integram a coleção "Diabo na aula", da Mórula Editorial, que foi organizada por Manoel Ricardo de Lima e Carlos Augusto Lima.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Raisa revelou que Carolina e ela se organizaram para falar sobre o "processo de feitura de cada um dos livros".

"Eu sinto falta de ouvir as pessoas lendo em voz alta. Então, é uma vontade de partilhar essas leituras que normalmente fazemos sozinhas, em voz baixa. Vamos trazer a público essa vontade de ouvir e de perceber as palavras ganhando vida na boca dos outros". Raisa Christina Poeta cearense

Quem é Raisa Christina?

A artista visual Raisa Christina explora diversos campos da arte, passando pelo desenho e pela escrita. Em seu quarto livro de poemas, "Monólito", os leitores chegam a encontrar algumas de suas pinturas.

Além de evocar as paisagens do sertão, especificamente de Quixadá, cidade em que viveu a infância e adolescência, Raisa também explora a relação erótica com a leitura. Dentre outros títulos que publicou, estão:

"mensagens enviadas enquanto você estava desconectado" (Substânsia, 2014);

"DANZA" (nadifúndio, 2018), em parceria com Nahuel Souto, "os lábios os braços os livros" (nadifúndio, 2019).

Ela ainda participou de diversas coletâneas, como "Uma pausa na luta" (Mórula, 2020) e "Pandemônio" (Lumiar, 2020).

Veja também Verso Livro do cearense Raul Damasceno terá adaptação aos cinemas com roteiro do autor Verso Bairros e histórias de Fortaleza inspiram cearense a escrever romance sobre família e adoção

Quem é Carolina Torquato?

Carolina é advogada, mas sempre se viu atraída pela poesia. Assim, em 2022, publicou seu livro de estreia, "Vértice", pela Expressão Gráfica. Ela ainda foi coautora da obra "Essência Feminina Nordestina" (Expressão Gráfica, 2023) e integrou outras coletâneas de contos e poemas.

Em sua nova obra, "Semilua", decidiu selecionar 40 poemas que trazem à tona sentimentos de incompletude, desejo e liberdade.

Veja também Verso Exposição exalta liberdade feminina ao entrelaçar trabalhos de três artistas Verso Idosos do Lar Torres de Melo contam histórias da infância enquanto são desenhados por ilustradora

Serviço

Lançamento dos livros “Monólito”, de Raisa Christina, e “Semilua”, de Carolina Torquato.