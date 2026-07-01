Poetas cearenses lançam livros exaltando cultura, memória e maternidade nesta quinta (2)

As escritoras cearenses Raisa Christina e Carolina Torquato lançam livros de poesia no restaurante e espaço cultural Bruta Flor, em Fortaleza, na quinta-feira (2). O evento está marcado para começar às 19h e conta ainda com uma roda de leitura das obras.
Os livros "Monólito", de Raisa Christina, e "Semilua", de Carolina Torquato, abordam temas diversos, que vão desde a maternidade e das paixões às memórias e as paisagens do sertão cearense.
As obras integram a coleção "Diabo na aula", da Mórula Editorial, que foi organizada por Manoel Ricardo de Lima e Carlos Augusto Lima.
Em entrevista ao Diário do Nordeste, Raisa revelou que Carolina e ela se organizaram para falar sobre o "processo de feitura de cada um dos livros".
"Eu sinto falta de ouvir as pessoas lendo em voz alta. Então, é uma vontade de partilhar essas leituras que normalmente fazemos sozinhas, em voz baixa. Vamos trazer a público essa vontade de ouvir e de perceber as palavras ganhando vida na boca dos outros".
Quem é Raisa Christina?
A artista visual Raisa Christina explora diversos campos da arte, passando pelo desenho e pela escrita. Em seu quarto livro de poemas, "Monólito", os leitores chegam a encontrar algumas de suas pinturas.
Além de evocar as paisagens do sertão, especificamente de Quixadá, cidade em que viveu a infância e adolescência, Raisa também explora a relação erótica com a leitura. Dentre outros títulos que publicou, estão:
- "mensagens enviadas enquanto você estava desconectado" (Substânsia, 2014);
- "DANZA" (nadifúndio, 2018), em parceria com Nahuel Souto, "os lábios os braços os livros" (nadifúndio, 2019).
Ela ainda participou de diversas coletâneas, como "Uma pausa na luta" (Mórula, 2020) e "Pandemônio" (Lumiar, 2020).
Quem é Carolina Torquato?
Carolina é advogada, mas sempre se viu atraída pela poesia. Assim, em 2022, publicou seu livro de estreia, "Vértice", pela Expressão Gráfica. Ela ainda foi coautora da obra "Essência Feminina Nordestina" (Expressão Gráfica, 2023) e integrou outras coletâneas de contos e poemas.
Em sua nova obra, "Semilua", decidiu selecionar 40 poemas que trazem à tona sentimentos de incompletude, desejo e liberdade.
Serviço
Lançamento dos livros “Monólito”, de Raisa Christina, e “Semilua”, de Carolina Torquato.
- Quando: Quinta-feira, 2 de julho de 2026, 19h;
- Onde: No Bruta Flor (Rua Antônio Augusto, 806, Fortaleza);
- Editora: Mórula (RJ);
- Preço: R$ 44,00 (cada).