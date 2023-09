CAPTEI: “Essência Feminina Nordestina” - trio de escritoras declama a alma feminina do Nordeste

Na quinta-feira, 14, os corredores do Espaço Cultural Unifor, da Universidade de Fortaleza, receberam as professoras da instituição de ensino e escritoras Grecianny Cordeiro, Mônica Tassigny e Carolina Torquato Maia que convidaram para se imergir na alma feminina nordestina com o lançamento do livro "Essência Feminina Nordestina".

A capa tem a arte de Côca Torquato, renomada artista plástica. A apresentação da obra foi tecida pela habilidosa professora Natércia Sampaio Siqueira.

Legenda: Livro Essência Feminina Nordestina Foto: LC Moreira

A vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar, fez as honras da casa na ocasião do lançamento, apresentando a obra e seu significado vasto para a cultura da região.

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Grecianny Cordeiro, Manoela Queiroz Bacelar, Mônica Tassigny e Carolina Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Aila Sampaio e Manoela Queiroz Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Lançamento do livro Essência Feminina Nordestina Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Veras e Diego Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Lançamento do livro Essência Feminina Nordestina Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Flávia e Cristina Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Gomes e Wládia Limaverde Foto: LC Moreira

Legenda: Biza Silva e Ana Flávia Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Terezinha e Antônio Vieira e Zélia Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Ervê Tassiny, Sofia Fregosi e Ivan Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Karen Dantas, Luciana Freire e Mariana Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Nunes e Moema Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Fernando Távorae Grecianny Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Mota e Mônica Tassigny Foto: LC Moreira

Legenda: Lançamento do livro Essência Feminina Nordestina Foto: LC Moreira

Legenda: Lançamento do livro Essência Feminina Nordestina Foto: LC Moreira

Legenda: Lançamento do livro Essência Feminina Nordestina Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Nunes, Mônica Tassigny, Carolina Torquato, Grecianny Cordeiro, Manoela Queiroz Bacelar e Moema Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Torquato, Grecianny Cordeiro e Mônica Tassigny Foto: LC Moreira