Stênio Gardel e Raul Damasceno participam de debate sobre literatura LGBTQIA+ em Fortaleza

Encontro também terá participação dos escritores Isadora Gurgel e Everton Rocha, e mediação de Diego Gregório.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
26 de Junho de 2026 - 21:20
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Legenda: Escritores participarão do debate sobre "Ler, Escrever, Existir – Uma conversa sobre a literatura cearense feita por autores LGBTs".
Foto: Divulgação.

Os escritores cearenses Stênio Gardel e Raul Damasceno, que escreveram “A palavra que resta” e “O rio que me corta por dentro”, respectivamente, participarão de encontro sobre literatura LGBTQIA+ do Ceará. O evento conta também com Isadora Gurgel e Everton Rocha, que publicaram “Um luto que dança” e “Inunda-me”. 

A conversa será realizada às 11h de sábado (27), no Banco do Nordeste Cultural Fortaleza, no bairro Centro. O evento se propõe a celebrar e fortalecer a diversidade do Ceará. Os escritores devem falar sobre pertencimento e memória, assim como os desafios que enfrentam no mercado editorial. 

O poeta Diego Gregório ficará responsável pela mediação da conversa. Ao Diário do Nordeste, explicou que o momento foi organizado por ele para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+. 

“Reunir esses escritores é também afirmar que suas obras ocupam um lugar fundamental na cultura cearense contemporânea”
Diego Gregório
Escritor

Com entrada gratuita, o evento busca também “reconhecer a importância das narrativas produzidas, dos autores que vêm construindo novas formas de contar o mundo e da literatura como espaço de existência, memória e imaginação”, destacou Diego.  

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Serviço

  • Evento: Ler, Escrever, Existir – Uma conversa sobre a literatura cearense feita por autores LGBTs
  • Data: 11h de 27 de junho
  • Local: Mini auditório do Banco do Nordeste Cultural Fortaleza, no Centro
  • Participantes: Diego Gregorio, Stênio Gardel, Raul Damasceno, Isadora Gurgel e Everton Rocha
  • Mediação: Diego Gregório
  • Entrada: Gratuita. 

 

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