Stênio Gardel e Raul Damasceno participam de debate sobre literatura LGBTQIA+ em Fortaleza

Os escritores cearenses Stênio Gardel e Raul Damasceno, que escreveram “A palavra que resta” e “O rio que me corta por dentro”, respectivamente, participarão de encontro sobre literatura LGBTQIA+ do Ceará. O evento conta também com Isadora Gurgel e Everton Rocha, que publicaram “Um luto que dança” e “Inunda-me”.
A conversa será realizada às 11h de sábado (27), no Banco do Nordeste Cultural Fortaleza, no bairro Centro. O evento se propõe a celebrar e fortalecer a diversidade do Ceará. Os escritores devem falar sobre pertencimento e memória, assim como os desafios que enfrentam no mercado editorial.
O poeta Diego Gregório ficará responsável pela mediação da conversa. Ao Diário do Nordeste, explicou que o momento foi organizado por ele para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+.
“Reunir esses escritores é também afirmar que suas obras ocupam um lugar fundamental na cultura cearense contemporânea”
Com entrada gratuita, o evento busca também “reconhecer a importância das narrativas produzidas, dos autores que vêm construindo novas formas de contar o mundo e da literatura como espaço de existência, memória e imaginação”, destacou Diego.
Serviço
- Evento: Ler, Escrever, Existir – Uma conversa sobre a literatura cearense feita por autores LGBTs
- Data: 11h de 27 de junho
- Local: Mini auditório do Banco do Nordeste Cultural Fortaleza, no Centro
- Participantes: Diego Gregorio, Stênio Gardel, Raul Damasceno, Isadora Gurgel e Everton Rocha
- Mediação: Diego Gregório
- Entrada: Gratuita.