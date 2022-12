Xbox All Access é lançado no Brasil com Series S a partir de R$ 170 por mês

Já disponível em outros países, o Xbox All Access foi lançado no Brasil pela Microsoft. O serviço permite a compra do Xbox Series S, de 512 GB, com Game Pass Ultimate ativado por 21 parcelas de R$ 170,99 sem juros. Contudo, a novidade vale apenas para clientes do Itaú. .

Foto: Divulgação/ Microsoft

A assinatura do Games Pass Ultimate possui o mesmo período de duração das parcelas. Assim, o cliente terá 21 meses de acesso ao serviço que disponibiliza mais de 100 jogos.

O serviço premium da assinatura é exclusivo para consoles, porém, o usuário pode jogar pelo celular e tablet via nuvem, além de disponibilizar ofertas de parceiros, conteúdo de jogos, acesso ao EA Play e Xbox Gold.

No total, o Xbox Series S e Game Pass Ultimate saem por volta de R$ 3.500, o que faria algumas pessoas desistirem da ideia, por conta do preço ser mais caro que comprar o console separado e assinar o serviço por 21 meses. Porém, existem controvérsias.

Foto: Divulgação/ Microsoft

Recentemente, a Microsoft anunciou o aumento do preço de seus jogos. No futuro, isso pode refletir em um aumento na assinatura do Game Pass. Esse movimento da empresa torna a compra, através do banco, uma opção para "segurar" o preço antigo da Game Pass Ultimate por quase dois anos.

COMO CONTRATAR O SERVIÇO

Antes de comprar, verifique se o seu aplicativo do banco ou cartão está atualizado com a última versão disponível, caso contrário, a loja do Xbox não aparecerá no seu app.

A compra é válida tanto para correntistas como clientes com cartão de crédito do banco ;

; A ação é realizada através dos apps Itaú , Itaú Personnalité ou Itaú Cartões ;

, ou ; É necessário ter um cartão de crédito com limite suficiente para cobrir o valor do console.

PASSO A PASSO

Quem deseja contratar o serviço deverá seguir os seguintes passos dentro do app Itaú, Itaú Personnalité ou Itaú Cartões:

Após o Login, acesse o menu “benefícios” (Itaú Cartões) ou “produtos” (Itaú e Itaú Personnalité); Busque pela loja “Xbox All Access”; Selecione o produto desejado na vitrine; Siga as indicações para finalizar a compra.

A entrega do console é de até dois dias úteis para as capitais brasileiras. O frete é gratuito. O serial number do aparelho já estará vinculado ao Game Pass Ultimate, economizando tempo quando for ativar o serviço.