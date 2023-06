WhatsApp Web está fora do ar? Usuários relatam instabilidade na plataforma

O WhatsApp tem apresentado instabilidade, na tarde desta segunda-feira (5), para usuários que tentam acessar a plataforma pela web. No site DownDetector, que monitora problemas e quedas em serviços em tempo real, as reclamações começaram por volta de 13h56 e tiveram um pico às 15h11, com 5,3 mil notificações registradas.

Das reclamações, cerca de 80% são no WhatsApp Web e 11% no envio de mensagens. Devido à instabilidade, os usuários têm se deparado com a seguinte mensagem: "Não é possível acessar esse site".

Repercussão

Os relatos sobre o problema no WhatsApp já estão tomando o Twitter. Na rede social, usuários brincam sobre o assunto e levaram o termo "WhatApp Web" ao ranking de assuntos mais comentados.

"Eu simplesmente amo essa rede porque meu WhasApp Web parou de funcionar e eu pensei: hm, será que é só o meu? Vou abrir o Twitter para descobrir. E eis que", comentou um. "WhatsApp Web caiu e eu amo que sempre podemos olhar o Twitter para ter essas informações", constatou outra.