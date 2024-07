WhatsApp testa atualização que cria imagens com Inteligência Artificial

Um novo teste no WhatsApp indica que o aplicativo pode, em breve, conter a possibilidade de criar imagens de perfil personalizadas com inteligência artificial. A informação é do site especializado WABetaInfo e foi divulgada na última terça-feira (2).

O recurso será opcional e, ao que parece, permitirá que os usuários gerem imagens de si usando o Meta AI. "Esse recurso é opcional e requer que os usuários optem por usá-lo. Isso significa que os usuários que desejam usar esse recurso devem habilitá-lo manualmente em suas configurações e tirar suas fotos de configuração primeiro", publicou o site.

Após configurar a novidade, bastará aos usuários tirar as fotos e pedir ao Meta AI para gerar uma imagem de si digitando "Imagine me" em uma conversa com a plataforma, garantindo a preservação da privacidade.

De acordo com capturas de tela publicadas pelo site, a atualização, por enquanto, está sendo testado nos modelos Android.

"Tire fotos suas uma vez, então imagine-se em qualquer cenário, de uma floresta ao espaço", diz o print. A nova ferramenta funcionaria de forma parecida à atual criação do avatar para o perfil.

"Os usuários devem tirar fotos de configuração que serão analisadas para criar essas imagens, garantindo que as imagens geradas representem com precisão sua aparência", disse a matéria no site.

O WABetaInfo frisou ainda que os usuários manterão controle total sobre o futuro recurso: "Podem excluir suas fotos de configuração a qualquer momento por meio das configurações do Meta AI".