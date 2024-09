WhatsApp Gold: boato sobre vírus em aplicativo volta a circular entre usuários

O boato sobre o WhatsApp Gold voltou a circular nas últimas semanas na internet. A versão falsa conta que um vídeo chamado "Gambarelli" seria enviado para os usuários por meio de uma versão dourada do aplicativo de mensagens e infectaria o celular após ser reproduzido. As vítimas teria, então, sua conta bancária zerada. Essa mesma fake news já circulou há alguns anos, com apenas uma mudança: o nome do vídeo era "Martinelli'.

O termo 'WhatsApp Gold" e "Gambarelli" voltaram subir, desde o dia 25 de agosto, no Google Trends, ferramenta que monitora os termos mais pesquisados pelos usuários do Google, indicando o aumento de buscas por essas palavras.

De acordo com o site TechTudo, a Meta reforçou que não existe nenhuma versão Gold do WhatsApp. A empresa explicou que a mensagem é falsa e que não existe nenhuma outra versão do WhatsApp, a não ser as oficiais: WhatsApp Messenger e WhatsApp Business.

“Os aplicativos não compatíveis são versões modificadas do WhatsApp. Eles foram desenvolvidos por terceiros e violam nossos Termos de Serviço. O WhatsApp não é compatível com esses aplicativos porque não podemos validar as medidas de segurança implementadas por eles. Para outras informações: https://faq.whatsapp.com/1217634902127718/”, completa o comunicado da Meta ao site Techtudo.

WhatsApp Gold: o que é e como funciona?

Os primeiros boatos sobre um suposto WhatsApp Gold surgiram em 2016. Na época, um site estrangeiro oferecia uma suposta versão diferenciada do mensageiro com funções extras, como mudar a cor do aplicativo ou visualizar a lista de visitantes do perfil do app. Recursos que nem existiam no aplicativo verdadeiro também era oferecidos, como fazer ligação por vídeo e apagar mensagens dos chats. O golpe ainda oferecia sorteio de iPhones para aqueles que fizessem o download.

As pessoas que baixaram o WhatsApp Gold eram direcionadas para um formulário que pedia dados pessoais. As informações eram utilizadas para fraudes financeiras. Em outros casos, o celular era infectado por malwares.

Outra versão do golpe envolvendo o WhatsApp Gold diz respeito a um suposto vírus chamado primeiramente de “Martinelli” e depois alterado para para “Gambarelli”. O boato que circulou pelo mensageiro dizia que a TV Globo teria veiculado uma reportagem sobre o tal malware. Essa versão do boato circula pelos grupos do WhatsApp pelo menos desde 2018.