WhatsApp começa a liberar recurso para acelerar mensagens de áudio

O WhatsApp começou a liberar um recurso que permite o usuário acelerar mensagens de áudio recebidas. A função está sendo testada na versão beta do aplicativo e atualizada gradualmente para usuários do IOS e da versão web.

As mensagens poderão ser reproduzidas nas velocidades 1,5x e 2x, segundo veículos de mídia dos Estados Unidos. A atualização corresponde ao recurso deve ser a 2.21.60.11.

A funcionalidade permite que os usuários ouçam áudios longos, em um menor intervalo de tempo.

Política de privacidade

No último sábado (15), entrou em vigor a nova política de privacidade do WhatsApp, em que o aplicativo começa a compartilhar os dados com o Facebook.

Na prática, o conjunto de dados pessoais já coletados pelo aplicativo e compartilhados com Facebook e Instagram permanece o mesmo. Esse fluxo de informações ocorre desde 2016. A comunicação entre amigos e qualquer tipo de contato também segue inalterada. A principal mudança da nova política está relacionada às conversas de usuários com empresas que usam contas comerciais.