'Vacina Covid perto de mim': Doodle comemorativo do Google incentiva vacinação contra Covid-19

O novo Doodle comemorativo do Google, exibido nesta terça-feira (22), incentiva a vacinação contra a Covid-19. Na animação, as letras que formam o nome da plataforma são retratados como pessoas usando máscaras e que acabaram de ser imunizadas. A letra "E" representa um profissional de saúde.

"Informe-se sobre vacinas. Use máscaras. Salve Vidas", diz o título da campanha, exibido ao passar o mouse em cima da logo.

Vacina Covid perto de mim

Quando o usuário clica no Doodle comemorativo, é direcionado para a pesquisa "vacina Covid perto de mim". A página mostra todas as informações disponíveis sobre a vacinação no seu estado.

"Como a Covid-19 continua a impactar comunidades em todo o mundo, ajude a interromper a disseminação encontrando um local de vacina local e seguindo estas etapas para prevenção", disse o Google.

"Saiba mais sobre os recursos para ajudar você e suas comunidades a se manterem informados e conectados", completou.

Legenda: A publicação ainda mostra estatísticas da vacinação no Brasil e em outras partes do mundo, com mapas interativos Foto: Reprodução Google

Balanço da vacinação

A publicação ainda mostra estatísticas da vacinação no Brasil e em outras partes do mundo, com mapas interativos e marcadores no Google Maps mostrando os locais de vacinação.