Twitter fora do ar? Usuários relatam problemas com rede social nesta segunda (28)

A plataforma X, o antigo Twitter, apresentou instabilidade na noite desta segunda-feira (28), conforme relatos de usuários. Ao tentar entrar no site, uma mensagem de erro aparece na página. "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página", diz o texto.

Conforme o Downdetector, plataforma que monitora instabilidades de aplicativos e serviços, foram registradas 177 notificações às 20h05 (horário de Brasília). "Este gráfico mostra uma perspectiva dos relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas, em comparação com o volume habitual de relatórios por hora do dia", explica o site.

Legenda: Mensagem de erro registrada por usuários do Twitter Foto: Reprodução

A 'Is the service down', outra plataforma de monitoramento, indica que houve problemas no serviço do Twitter nesta segunda. "O serviço Twitter está com problemas desde 08:00 PM BRT", diz a página.

A versão web da rede social também não carrega para diversos internautas. A plataforma ainda não se manifestou sobre os problemas de instabilidade registrados.