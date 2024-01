Twitch, site de transmissão ao vivo da Amazon, anuncia demissão de 500 funcionários

O Twitch, site de transmissões ao vivo da Amazon, anunciou a demissão de 500 funcionários, o que representa 35% da força de trabalho da empresa. A decisão foi comunicada pelo CEO Dan Clancy, em uma publicação no blog na manhã desta quarta-feira (10).

A demissão em massa acontece em meio à instabilidade financeira e saída de vários executivos de alto escalão do grupo nos últimos meses. A Amazon também anunciou o fim de contrato com centenas de funcionários da Prime Video e estúdios.

No anúncio, Clancy afirmou que, no último ano, trabalhou para construir um negócio mais sustentável para que o Twitch exista a longo prazo. "Durante o ano cortamos custos e tomamos muitas decisões para ser mais eficientes. Infelizmente, apesar desses esforços, ficou claro que nossa organização ainda é significativamente maior do que precisa ser dada a dimensão de nosso negócio", declarou.

Veja também

Executivos da empresa explanaram os custos mensais extremamente caros para operar um site em grande escala que suporta 1,8 bilhão de horas de conteúdo de vídeo ao vivo. Segundo a empresa, a estratégia dos últimos anos tem sido aumentar o foco em publicidade e no corte de gastos.

Outras duas rodadas de demissões foram realizadas pelo Twitch no ano passado, com o corte de mais de 400 funcionários, integrando o plano de reduções de empregos da Amazon.

Segundo Clancy, a redução do Twitch é baseada na escala atual do negócio e em "previsões conservadoras de como esperamos crescer no futuro".