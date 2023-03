TikTok limitará acesso de menores de 18 anos para até 1 hora diária de tela

O TikTok, rede social de vídeos, colocará limite de uso diário de tela de uma hora para usuários menores de 18 anos. O anúncio, feito nesta quarta-feira (23), detalhou ainda que a medida busca impedir o excesso na utilização e reforçar o bem-estar digital.

Após o limite de 60 minutos ser atingido, os jovens devem inserir uma senha caso queiram estender o tempo gasto nos vídeos.

No entanto, caso queiram, os adolescentes também poderão desativar essa nova configuração padrão. A novidade será lançada nas próximas semanas.

Impacto do uso em jovens

A medida é adotada depois do TikTok e outros aplicativos serem alvo de análise sobre o impacto do uso deles em jovens. Pesquisas estudam os riscos e prejuízos que uso excessivo podem causar na concentração e no desenvolvimento em pessoas menores de 18 anos.

O chefe de confiança e segurança do TikTok, Cormac Keenan, detalhou que o tempo de restrição foi dado após consulta com pesquisadores e especialistas do Digital Wellness Lab do Hospital Infantil de Boston.

Outras plataformas, como o Instagram e Snapchat, também adotaram ferramentas para incentivar os adolescentes a pausarem o uso e estabelecerem limites.