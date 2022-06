Spotify testa modo karaokê em nova atualização

Mais uma funcionalidade desejada por usuários do Spotify está, aparentemente, prestes a ficar disponível na plataforma de streaming: uma função Karaokê está sendo testada.

Os rumores começaram após um usuário publicar no Reddit prints do modo “Sing Along”, que na tradução livre para o português seria “cante junto”. A função seria ativada ao abrir uma música no aplicativo, rolar a tela até o final e selecionar o botão “Sing", de acordo com informações do portal Yahoo.

Sobre o novo modo karaokê, internautas também identificaram os botões “Off”, “More Vocal” e “Less Vocal”, que devem indicar a quantidade de pessoas que estão cantando. Além disso, o Spotify também deve emitir uma nota para a performance dos usuários.

A plataforma de streaming, no entanto, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o lançamento da funcionalidade.