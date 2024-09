Spotify fora ar? Streaming apresenta instabilidade neste domingo (29)

O streaming de música Spotify apresentou problemas de instabilidade na tarde deste domingo (29). Conforme a plataforma Downdetector, 2.677 reclamações foram registradas às 12h52.

As instabilidades foram reportadas em Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Problemas no aplicativo lideram as reclamações, com 59%. Em seguida estão streaming de áudio com 27% e website com 14%.

Veja também Tecnologia Vivo fora do ar? Operadora apresenta instabilidade nesta sexta-feira (27), em Fortaleza Tecnologia Anatel vai pagar até R$ 7 mil para quem criar bloqueador de 'TV Boxes' piratas

Usuários da plataforma reclamaram da instabilidade na aba de comentários do Downdetector. "O Spotify caiu e automaticamente meu mundo também", escreveu um internauta. "Cadê você, Spotify?", questionou outro.

O Diário do Nordeste procurou o streaming para obter um posicionamento sobre a instabilidade e aguarda resposta.