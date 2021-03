A Sony não irá mais vender produtos como TV's, câmeras e fones de ouvido no Brasil. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (1º), junto do anúncio de que empresa japonesa vai encerrar as atividades comerciais em solo brasileiro até o fim do mês de março.

Leia mais Negócios Sony: venda de PlayStation será mantida no Brasil mesmo após encerramento das fábricas

Entretanto, a venda dos videogames PlayStation 4 e 5 irá continuar, já que ambos os produtos são importados. Além disso, a Sony Pictures e a Sony Music também continuarão atuando no Brasil.

De acordo com o comunicado oficial, a assistência técnica e garantia dos produtos da marca será mantida "pelo tempo necessário". Nesse sentido, a Sony informa que essas atividades estarão "em conformidade com os regulamentos e requisitos locais de proteção aos consumidores".

Fábrica fechada

O encerramento do comércio da Sony no Brasil já havia sido divulgado em setembro de 2020. Na época, a fábrica da companhia, localizada em Manaus e com cerca de 220 funcionários, foi fechada após quase cinco décadas de atuação no país.

Ainda em 2019, a marca também deixou de comercializar celulares próprios, algo decidido por eles na América do Sul, América Central e no Oriente Médio. Um dos fatores usados para a decisão foi a constatação da queda nas vendas dos smartphones Sony em todo o mundo.