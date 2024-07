Samsung anuncia anel inteligente que promete auxiliar rotina de sono e até controlar ciclo menstrual

Atenta ao crescente mercado de saúde e bem-estar, a Samsung anunciou, nesta quarta-feira (10), o lançamento de um novo aparelho, chamado Galaxy Ring. O anel inteligente utiliza dados corporais coletados ao longo do dia para melhorar a qualidade de vida do usuário, prometendo aprimorar a rotina de sono, monitorar alterações na frequência cardíaca e até mesmo ajudar no controle do ciclo menstrual.

Conforme informado pela gigante da tecnologia, o aparelho é equipado com um sensor, que permitirá o acompanhamento de diferentes aspectos ligados à saúde do indivíduo. Os dados serão coletados e apresentados ao usuário, ajudando-o a compreender quais hábitos devem ser adotados para garantir o bem-estar.

No caso da rotina de sono, por exemplo, o Galaxy Ring monitorará o ronco e a movimentação do usuário durante o repouso, além de frequência cardíaca e respiratória. Com as informações, ele será capaz de traçar um padrão de sono, determinando o que pode ser feito para otimizar o descanso.

Já através do recurso “Controle de Ciclo”, o aparelho pretende utilizar os dados adquiridos no monitoramento da temperatura da pele ao longo da noite para auxiliar o acompanhamento do ciclo menstrual.

O anel ainda permite que usuários acompanhem a saúde do coração com o auxílio do “Alerta de Frequência Cardíaca”. A função fornece notificações instantâneas sobre frequências cardíacas inesperadamente altas ou baixas.

Por fim, o aparelho ainda apresenta dicas de bem-estar personalizadas, que levam em consideração os dados coletados e os interesses individuais de cada usuário.

OUTROS LANÇAMENTOS

Além do Galaxy Ring, a Samsung lançou o Galaxy Watch7, que garante monitorar mais de 100 treinos com precisão e criar rotinas de exercícios específicas para os objetivos do cliente. O relógio ainda permite a captura de dados relacionados à pressão arterial.

Outro lançamento voltado para o bem-estar do usuário é o Galaxy Watch Ultra. Desenvolvido para operar de 500 metros abaixo do nível do mar a 9 mil metros de altura, o aparelho é ideal para o monitoramento de atividades esportivas como triatlo, que envolve diferentes modalidades.

QUANDO OS PRODUTOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA COMPRA?

A Samsung ainda não anunciou a data em que o Galaxy Ring estará disponível para o consumidor brasileiro, mas confirmou que ele estará à venda no País até o fim de 2024.

Diferentemente do anel, o relógio Galaxy Watch7 já está disponível no Brasil, com previsão de entrega a partir de 8 de agosto. O preço do aparelho pode variar entre R$ 2.499 e R$ 2.799.

Já o Galaxy Watch Ultra estará disponível para pré-venda entre 22 de julho e 4 de agosto, com início das vendas previsto para o dia 5 do próximo mês. Interessados devem desembolsar entre R$ 2.799 e R$ 4.999.