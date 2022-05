Roblox fora do ar? Usuários relatam queda do site de games

A plataforma de games Roblox, sensação entre crianças e jovens, apresentou instabilidade e ficou fora do ar na noite desta terça-feira (3). Até às 21h30, 626 pessoas haviam reclamado no site Down Detector.

No site, os usuários criam um mundo virtual que permite realidades alternativas, chamadas metaverso, para jogos em tempo real com pessoas do mundo todo.

No Twitter, usuários de diversas nacionalidades reclamaram do serviço nesta terça.

O Roblox Status, que dá informações sobre a operação do sistema, inforou que jogadores estão enfrentando completas de conexão a games. O problema está sendo investigado.