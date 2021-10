Pesquisadores chineses demoram apenas 15 segundos para invadir iPhone 13

No tempo recorde de 15 segundos, um grupo de pesquisadores chineses da área de segurança digital conseguiu hackear um iPhone 13 Pro, recém-lançado pela Apple.

Os profissionais participaram da competição de hackers Tianfu Cup, em Chengdu, considerada a mais popular do mundo hacker na China. Na competição, os desenvolvedores e pesquisadores disputam para descobrir brechas em sistemas operacionais e programas populares. As informações são do UOL.

Por conseguirem fazer rapidamente o chamado jailbreak (burlar as restrições do dispositivo), levaram o prêmio de US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão, na conversão direta e sem impostos).

Vulnerabilidade do sistema

Embora a invasão tenha sido demonstrada ao vivo no palco da competição, os detalhes não foram revelados para evitar qualquer exploração indevida de vulnerabilidade do sistema.

Outra equipe, a Team Pangu, também conseguiu invadir o iPhone 13 Pro remotamente.

No telefone invadido pelos pesquisadores da empresa de segurança Kunlun Lab, estava instalada a versão completa do iOS 15, lançado no fim de setembro.

Os pesquisadores utilizaram uma sequência de comandos de software de execução remota do navegador móvel Safari.

A Tianfu Cup, por sua vez, informou que vai enviar todos os dados de brechas detectadas à Apple para que a mesma possa otimizar a segurança de seus softwares.