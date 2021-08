Panasonic anuncia fim da produção de TVs no Brasil

A multinacional japonesa Panasonic anunciou nesta quarta-feira (11) que vai encerrar a produção e a venda de televisões e produtos de áudio no Brasil até o fim deste ano. Com o encerramento, a fábrica de Manaus, no Amazonas, vai demitir 130 funcionários até dezembro, o que representa 5% dos colaboradores da empresa.

O fim da produção de TVs segue "estratégia global" focada na sustentabilidade do negócio, segundo a Panasonic. As informações são do O Globo.

A unidade de Manaus, no entanto, continuará a produção de micro-ondas, produtos automotivos e componentes eletrônicos.

Produtos que continuam

Produtos como máquinas de lavar e refrigeradores da Panasonic continuarão sendo produzidos e vendidos no Brasil, com produção na fábrica em Extrema, Minas Gerais.

A produção de pilhas alcalinas e de zinco, que é feita em São José dos Campos, São Paulo, também permanece.

Fim das vendas da Sony

Este é o segundo caso de empresas de tecnologia que anunciam o encerramento de vendas de televisores no Brasil este ano. Em março, a Sony divulgou que não vai mais vender TVs, câmeras e fones de ouvidos no País.

Foi fechada também a fábrica de Manaus. No entanto, os demais negócios do grupo Sony no Brasil, como Games, Soluções Profissionais, Sony Music e Sony Pictures, continuarão mantendo sua atuação no mercado brasileiro.