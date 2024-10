Nubank fora do ar? Usuários relatam instabilidade no login e Pix do app nesta quarta (2)

Clientes do Nubank relataram instabilidade no aplicativo do banco nesta quarta-feira (2). Conforme relatos dos usuários, a plataforma ficou fora do ar no início da noite.

Segundo o site Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços on-line, os problemas tiveram início por volta das 18h. Mais de 2,4 mil reclamações foram registradas no site.

Veja também Tecnologia Anatel vai pagar até R$ 7 mil para quem criar bloqueador de 'TV Boxes' piratas Tecnologia Spotify fora ar? Streaming apresenta instabilidade neste domingo (29)

Usuários relataram que não estão conseguindo utilizar a ferramenta Pix e que o aplicativo apresenta erros no login, tanto para Android quanto iOS.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Nubank informou que "está ciente das oscilações no aplicativo" e "trabalhando para restabelecer seu pleno funcionamento o quanto antes".