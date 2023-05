Meta, dona do Facebook e do WhatsApp, demite cerca de 100 profissionais no Brasil, diz site

Cerca de cem profissionais da Meta, que detém o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, foram demitidos no Brasil. A informação é do O Globo, segundo interlocutores desses empregados e o agregador de currículos Layoffs Brasil.

A maior parte das demissões foi nas áreas de marketing e comunicação, mas os cortes também afetaram equipes de desenvolvimento de produto. De acordo com O Globo, a empresa tinha quase 800 funcionários no território brasileiro.

Os desligamentos desta quarta-feira (24) seriam a segunda fase do plano de demissões anunciados em março pela companhia liderada por Mark Zuckerberg. À época, a Meta afirmou que demitiria 10 mil pessoas. Só em abril, foram desligados cerca de quatro mil funcionários ao redor do mundo.

'Ano da eficiência'

À época do anúncio, Zuckerberg alegou que 2023 seria o "ano da eficiência" e que o objetivo das demissões seria "melhorar o desempenho financeiro" da empresa em um "ambiente difícil".

"Com menos contratações, tomei a difícil decisão de reduzir ainda mais o tamanho de nossa equipe de recrutamento. Informaremos aos membros dessa equipe amanhã se eles foram afetados. Esperamos anunciar reestruturações e demissões em nossos grupos de tecnologia no final de abril e depois em nossos grupos de negócios no final de maio. Em um pequeno número de casos, pode levar até o final do ano para concluir essas alterações. No geral, esperamos reduzir o tamanho de nossa equipe em cerca de 10 mil pessoas e fechar cerca de cinco mil vagas adicionais que ainda não contratamos", disse o dono da Meta, em março.