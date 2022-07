Mais de 30 novos emojis serão lançados em setembro; veja novidade

O famoso emoji de "mãozinhas rezando", muito utilizado pelos brasileiros, é frequentemente confundido com a figura de duas mãos se encontrando, no cumprimento de "toca aqui" (ou "high five", como os norte-americanos falam).

A confusão agora está prestes a acabar. O Consórcio Unicode - organização que padroniza os códigos de emojis em todo o mundo - anunciou que irá lançar um conjunto de 31 emojis, entre eles o de "toca aqui". As informações são do portal Uol.

De acordo com a publicação, as novas figuras serão liberadas para o sistema iOS e Android em setembro. A atualização irá incluir também coração em novas cores, como rosa, azul claro e cinza; instrumentos como chocalho e flauta; alimentos como gengibre e ervilha; o símbolo de Wi-Fi; e a expressão de "rosto trêmulo".

