iPod vai parar de ser produzido pela Apple após mais de 20 anos

Após mais de 20 anos do lançamento, o iPod não será mais produzido pela Apple, conforme a empresa anunciou nesta terça-feira (10). As vendas dos aparelhos só acontecerão até o fim dos estoques atuais disponíveis.

A versão mais recente do iPod foi uma da linha Touch, lançada em 2019, com suporte a toque, câmera de 8 megapixels (MP), com frontal de 1.2 MP. Mais avançados que o primeiro iPod, lá de 2001, os modelos mais atuais remetiam aos iPhones, só que sem chip.

Impactado pela popularização de smartphones e serviços de streaming, o iPod teria "perdido o sentido", pois foi lançado inicialmente como forma de ouvir música, com a versão "classic". As informações são do G1.

O primeiro iPod foi lançado em 23 de outubro de 2001, com a proposta de investir no mercado musical, ainda pouco explorado por aparelhos, segundo Steve Jobs avaliou à época. Ele veio com 5 GB de memória, que anos depois se expandiriam para o máximo de 256 GB no último iPod Touch.

Versões que o iPod teve:

iPod classic

iPod mini

iPod nano

iPod shuffle

iPod touch