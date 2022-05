WhatsApp anuncia função de reações em mensagens no app; saiba como usar

O aplicativo de mensagens WhatsApp divulgou, nesta quinta-feira (5), uma série de funções adicionadas na plataforma. Uma nova possibilidade é a reação com emojis em mensagens.

"Estamos felizes em anunciar que agora é possível usar as reações com emojis baixando a última versão do app. As reações são divertidas, rápidas e ajudam a reduzir o excesso de mensagens nos grupos. Vamos seguir melhorando esse recurso, adicionando cada vez mais expressões daqui para frente", disse texto divulgado no blog do app.

Outra novidade é a possibilidade de enviar arquivos de até 2 GB por vez no WhatsApp, protegidos pela criptografia de ponta a ponta. Anteriormente, o limite era de 100 MB.

Os novos recursos devem começar a chegar para todos gradualmente nos próximos dias. Quem ainda não consegue usar é preciso verificar se há alguma atualização disponível na loja de apps do smartphone.

Saiba como reagir em mensagens: