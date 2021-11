Instagram testa função que permite adicionar música às fotos do feed; veja como funciona

O Instagram anunciou nesta quinta-feira (18) que está testando, apenas no Brasil, uma nova função que permite adicionar 90 segundos de música às publicações no feed da rede social.

O recurso, por enquanto, permite o uso de canções apenas da biblioteca do Instagram, não sendo possível incorporar de plataformas de streaming como Spotify e Deezer, como ocorre no 'Stories'. Também não será possível utilizar a função em publicações em carrossel.

Como funciona?

Antes de concluir o processo de publicar uma foto no feed, que é onde ficam as fotos e os vídeos que não desaparecem automaticamente depois de 24 horas, clique em “adicionar música” e escolha a sua de preferência. Você vai poder digitar uma canção em específico ou buscar nas seções ‘Tendências’ ou ‘Para Você’. Decidida a trilha sonora, é só concluir e publicar.

Legenda: Imagem ensina o passo a passo de como inserir música às postagens do feed no Instagram. Foto: Divulgação/Instagram

Para ouvir a música na sua foto, seus seguidores vão ter de clicar num ícone no canto inferior direito da publicação. O nome da música e do artista vão estar na parte de cima, logo abaixo da localização. Ao clicar nela, assim como acontece com a localização, será possível ver outras postagens que utilizaram a mesma trilha.

Até então, só o 'Stories' e o 'Reels' permitiam adicionar música às publicações.