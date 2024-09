Instagram terá 'conta adolescente' para usuários menores de 16 anos, anuncia Meta

A Meta, empresa matriz do Instagram, anunciou reformulações na rede social para a maior proteção de usuários adolescentes. Segundo divulgado pela companhia de Mark Zuckerberg, novas ferramentas para garantir mais segurança e permitir que os pais acompanhem o uso dos filhos serão lançadas na plataforma. A Meta descreve as mudanças como uma "nova experiência para os adolescentes, orientada pelos pais".

De acordo com informações da BBC, as novas "contas de adolescentes" serão introduzidas, primeiramente, no Reino Unido, Canadá, Austrália e nos Estados Unidos.

Como vai funcionar a conta do Instagram para adolescentes?

A empresa irá ativar configurações de privacidade padrão para menores de 18 anos, inclusive tornando o conteúdo da rede social invisível para pessoas que não os seguem. Além disso, os adolescentes terão que aprovar todos os novos seguidores. No entanto, crianças de 13 a 15 anos só poderão ajustar as configurações adicionando um dos pais ou responsável à sua conta.

As contas para adolescentes irão mudar, principalmente, a forma como o Instagram funciona para usuários com idades entre 13 e 15 anos, com uma série de configurações ativadas por padrão. Isso inclui controles rígidos sobre conteúdo confidencial para evitar recomendações de materiais potencialmente prejudiciais e notificações silenciadas durante a noite.

As contas também serão definidas como privadas em vez de públicas – o que significa que os adolescentes terão que aceitar ativamente novos seguidores e seu conteúdo não poderá ser visto por pessoas que não os seguem.

Os pais que optarem por supervisionar a conta de seus filhos poderão ver para quem eles enviam mensagens e os tópicos nos quais disseram ter interesse – embora não possam visualizar o conteúdo das mensagens.

A partir de janeiro, os Estados Unidos utilizará ferramentas de inteligência artificial (IA) para excluir da rede social adolescentes que utilizam contas de adultos, para os colocar novamente numa conta de adolescente.

Debate sobre segurança das redes sociais

As empresas de redes sociais em todo o mundo estão sendo pressionadas a tornarem as plataformas mais seguras, para proteger os jovens de conteúdos nocivos. As novas medidas do Instagram levantam o debate de por que, apesar do grande número de proteções na plataforma, os jovens ainda estão expostos a conteúdos violentos.

As ferramentas mais recentes do Instagram dão mais controle aos pais, que agora assumirão a responsabilidade ainda mais direta de decidir se permitem maior liberdade aos seus filhos na rede social e de supervisionar suas atividades e interações.