Instagram fora do ar? Usuários relatam problemas para publicar posts e stories

Assim como a rede X (antigo Twitter), o Instagram também está apresentando instabilidades nesta quinta-feira (29). Os usuários relataram problemas para publicar stories e fotos no feed. Além disso, também afirmaram ter dificuldade para fazer login.

O Downdetector, site usado para monitorar o funcionamento de serviços online, apontou que foram registradas 174 reclamações até as 16h25. A falha no Instagram foi registrada principalmente no aplicativo móvel.

Já a plataforma do Google que registra as tendências de buscas dos usuários, o Google Trends, teve um aumento repentino para o termo “Instagram está fora do ar”.

Para alguns usuários do Instagram, aparece a mensagem: “A página não está disponível no momento. Isto pode ser causado por um erro técnico que estamos trabalhando para resolver. Tente recarregar a página”.