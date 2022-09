Instagram fechando sozinho? Usuários relatam instabilidade no app nesta quinta (22)

O Instagram está fechando sozinho e apresentando instabilidade no aplicativo nesta quinta-feira (22), de acordo com usuários do serviço. O nome da rede social entrou para os assuntos mais comentados no Twitter no começo da tarde.

Segundo o site DownDetector, que reúne estatísticas sobre problemas reportados em redes sociais, houve um pico de 4.529 notificações sobre falhas no Instagram às 13h41.

No Twitter, clientes do Instagram estão publicando diversos relatos de bugs no app. "Eu vindo conferir no Twitter se o Instagram realmente caiu ou se é só o meu Samsung que não presta mais", brincou um internauta.

A rede social ainda não se pronunciou sobre a instabilidade na aplicação.