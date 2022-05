Google lança IA capaz de gerar imagem a partir de textos

O mais novo serviço lançado pela Google utiliza inteligência artificial (IA) para gerar qualquer imagem a partir de um texto. A tecnologia mistura diversos estilos, entre pinturas a óleo, fotografias e renderizações CGI. As informações são do site olhar digital.

A novidade se torna pioneira no campo de criação de imagens devido à qualidade em que o produto é exibido. Até então, quem liderava este mercado era o DALL-E, um programa do laboratório OpenAI.

As imagens criadas a partir de IA, no entanto, nem sempre saem perfeitas. Elas podem aparecer inacabadas ou borradas, problemas comuns da tecnologia. Os resultados apresentados pelo Google mostram as melhores imagens criadas a partir de texto, com alguns filtros antes da divulgação.

O serviço ainda não foi disponibilizado para o público. Isso porque além das figuras imperfeitas, o produto pode enfrentar problemas legais. Entre o temor, está o do uso da ferramenta para a criação de notícias falsas.

Estereótipos e preconceitos

O próprio Google aponta que o serviço pode codificar estereótipos e preconceitos sociais, já que analisa grandes quantidades de dados e se baseiam em padrões para aprender e replicar.

O mesmo problema pode ser encontrado no concorrente DALL-E, um dos motivos que não permitiu que a ferramenta fosse disponibilizada ao público. Ambas empresas apontam a utilização de filtros que tentam impedir a criação de imagens racistas, violentas e pornográficas.