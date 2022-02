Estação Espacial Internacional será lançada na Terra em 2031, informa Nasa

Em relatório, a Nasa informou que a Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês) será lançada no Oceano Pacífico no início de 2031.

O relatório, divulgado nesta semana, informa que a ISS continuará funcionando até 2030 e que, após, cairia em uma parte do oceano conhecida como Ponto Nemo, o mais distante da costa no planeta Terra. Muitos satélites antigos e outros detritos espaciais caíram no mesmo ponto, também conhecido como cemitério de naves espaciais.

Projeto que envolve cinco agências espaciais, a ISS está em órbita desde 1998 e tem sido ocupada por astronautas desde 2000.

A agência espacial americana ainda anunciou que, no futuro, as atividades espaciais próximas à Terra serão lideradas pelo setor comercial, marcando uma transição das atividades na área do espaço próxima à Terra.

De acordo com a Nasa, o plano de aposentar a ISS aconteceu após o presidente norte-americano, Joe Biden, anunciar que havia se comprometido a manter as atividades da estação espacial até 2030. A extensão ainda preisa do apoio de parceiros internacionais, incluindo a Rússia.