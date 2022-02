O que é o novo asteroide troiano em órbita na Terra? Entenda descoberta de cientistas

Estudo publicado na Nature Communications mostra que o asteroide chamado 2020 XL5, segundo Trojan da Terra, está localizado um pouco à frente da Terra em nossa órbita ao redor do Sol.

Classificado como Trojan, o asteroide orbita em um dos cinco pontos de Lagrange, definidos pelo matemático italiano Joseph-Louis de Lagrange, quando descobriu a existência de pontos especiais próximos de um sistema orbital de dois corpos massivos. Esses pontos são gravitacionalmente estáveis.

Veja ilustração da Nasa

Legenda: Pontos de Lagrange. Foto: NASA/WMAP Science Team

Os cientistas descobriram o asteroide em 12 de dezembro de 2020, mas pouco se sabia sobre a órbita do objeto, de acordo com informações do jornal O Globo.

O asteroide 2020 XL5 se encontra no quarto ponto de Lagrange, que fica 60 graus à frente da Terra. O outro asteroide troiano da Terra, o 2010 TK7, descoberto em 2011, também se encontra no ponto L4.

O 2020 XL5, porém, é três vezes maior que o 2010 TK7, e será visto pelos próximos 4 mil anos, aproximadamente.

A descoberta deste Trojan da Terra fez os cientistas acreditarem que "provavelmente há mais corpos povoando L4 e provavelmente L5 do sistema Terra-Sol", ainda de acordo com o jornal.