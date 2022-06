Epic Games caiu? Usuários relatam instabilidade em servidor da empresa

Usuários da Epic Games relataram instabilidade no servidor da empresa na tarde desta quarta-feira (29). Além disso, problemas de login também foram relatados por internautas nas redes sociais.

Em torno das 17h desta quarta, a empresa se manifestou sobre a falha no sistema, mas não deu previsão de quando o servidor voltará ao normal. "Estamos investigando um problema que está impedindo jogadores de realizarem login em suas Contas Epic Games. Atualizaremos vocês assim que o problema for resolvido", informou a Epic no Twitter.

No Twitter, diversos internautas demonstraram preocupação com a instabilidade no servidor. "Que susto, achei que eu tinha sido hackeado ou banido por IP, nem no cel está logando", disse um usuário. "Alguém me diz que caiu o servidor e eu não perdi minha conta, por favor", escreveu outro.

Epic Games

A Epic Games é a criadora do Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex e da série de jogos Infinity Blade. A tecnologia Unreal Engine da Epic leva experiências interativas de alta fidelidade ao PC, console, dispositivo móvel, AR, VR e à web.

Anteriormente chamada de Potomac Computer Systems e Epic MegaGames, é uma desenvolvedora norte-americana de jogos eletrônicos e softwares sediada em Cary, Carolina do Norte, nos Estados Unidos.