Corpo de John McAfee, criador do antivírus, permanece em necrotério um ano após sua morte

O corpo do criador do antivírus McAfee, John McAfee, segue armazenado em um necrotério da Espanha um ano após ele ter sido encontrado morto na prisão em Barcelona.

Segundo autoridades espanholas, o corpo ainda continua no equipamento porque a família do magnata solicitou mais investigações sobre a morte, uma vez que a autópsia apontou a causa do óbito como suicídio.

McAfee foi achado sem vida aos 75 anos no dia 23 de junho de 2021. À época, um porta-voz do sistema penitenciário na Catalunha informou apenas que o empresário morreu "aparentemente por suicídio". Ele não trouxe mais detalhes sobre o falecimento.

Ele estava detido por uma suposta infração fiscal. A captura ocorreu no aeroporto de Barcelona no momento em que aguardava a resolução de um pedido de extradição para os Estados Unidos.

As autoridades norte-americanas solicitaram a extradição alegando que McAfee ganhou mais de dez milhões de dólares entre 2014 e 2018 graças à atividade com criptomoedas, serviços de consultoria, conferências e venda de direitos para fazer um documentário sobre sua vida.

Antivírus

O empresário nasceu em 1945 na Inglaterra, mas cresceu nos EUA, onde estudou Matemática e trabalhou como programador da Nasa entre 1968 e 1970.

Em seguida, ele atuou em empresas como Univac e Xerox. Somente na década de 1980, na Loockheed, é que ele passou a desenvolver software para combater vírus de computador, sendo pioneiro nessa tecnologia de proteção.

No ano de 1987 o programador criou a a McAfee Associates inicialmente para usuários comuns e depois para empresas.

Já em 1994, McAfee saiu da empresa e vendeu suas ações dois anos mais tarde.