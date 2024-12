ChatGPT fora do ar? Site não está disponível e passa por correções

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial (IA), está fora do ar. A plataforma apresentou instabilidade para alguns usuários na noite desta quarta-feira (11). No site DownDetector, que monitora problemas e quedas em serviços em tempo real, as reclamações começaram aproximadamente às 20h15. O pico de notificações foi às 21h, com 1.286 registros de problemas.

Ao tentar acessar o serviço de inteligência artificial, aparece uma mensagem informando que o "ChatGPT não está disponível no momento. Status: Identificado – Identificamos o problema e estamos trabalhando para implementar uma correção".

Internautas brasileiros e de outras nacionalidades estão com problemas para utilizar a ferramenta, demonstrando que a instabilidade atingiu mais países.

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas pelos usuários, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

"É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia. O Downdetector apenas comunica um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual a essa hora do dia", diz o site.

A empresa ainda não se pronunciou sobre o problema e não há previsão de quando o serviço irá voltar à normalidade.

ChatGPT

Lançado pela empresa OpenAI, o ChatGPT busca, resume e traduz informações rapidamente, além de fazer planejamentos e facilitar tarefas cotidianas.

O recurso tem despertado o interesse de escolas e universidades brasileiras para ser usado como método de ensino e aprovação de alunos. Além disso, tem provocado discussões entre programadores, devido à capacidade de escrever códigos complexos.