Bradesco fora do ar? Usuários relatam instabilidade no aplicativo do banco

Clientes do banco Bradesco enfrentam problemas para acessar o aplicativo da empresa, na tarde desta segunda-feira (7). Nas redes sociais, usuários relatam problemas para realizar login e também no serviço de transferência via pix.

Conforme dados do site Downdetector — serviço que monitora plataformas online — mostram que a falha começou por volta de 8h48, e as notificações ultrapassam a marca de 401 notificações, às 12h18.

Reclamações:

66% Login no aplicativo móvel;

20% Pix;

15% Login no internet banking

A instabilidade no aplicativo é relatada em smartphones Android e iPhone (iOS). Segundo relatos de usuários, a falha impede até a realização de transações via Pix.

Em resposta automática aos usuários nas redes sociais, o Bradesco explica que a área responsável já foi acionada e está trabalhando para regularizar o funcionamento quanto antes.