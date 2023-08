Itaú fora do ar? Usuários apontam instabilidade no app do banco

Clientes do banco Itaú enfrentam problemas para acessar o aplicativo da empresa, na manhã desta segunda-feira (7). Nas redes sociais, usuários relatam problemas para realizar login e também no serviço de transferência via pix.

Conforme dados do site Downdetector — serviço que monitora plataformas online — mostram que a falha começou por volta de 8h, e as notificações ultrapassam a marca de 3.904 mil notificações, às 9h20.

A instabilidade no aplicativo é relatada em smartphones Android e iPhone (iOS). Conforme relatos de usuários, a falha impede até a realização de transações via Pix.

No Google Trends, plataforma que monitora as buscas feitas no Google, termos como "aplicativo itau fora do ar", "itau fora do ar hoje", "aplicativo do itau fora do ar", "itau com problemas" e "app itau fora do ar hoje" tiveram aumento repentino na última hora.

O banco ainda não se pronunciou em redes sociais sobre os problemas no aplicativo.