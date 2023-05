Bradesco fora do ar? Usuários relatam erro 900 em aplicativo nesta sexta (5)

Clientes do Bradesco têm relatado nas redes sociais dificuldade para acessar o aplicativo do banco nesta sexta-feira (5). As reclamações estão sendo registradas pelo DownDetector, plataforma que monitora em tempo real problemas em serviços na internet.

O pico de reclamações, de acordo com o site, foi às 15 horas desta sexta-feira (5), quando o sistema registrou 761 notificações. Estão sendo relatados problemas para acessar o aplicativo móvel do banco, para transferências via PIX e para operações com o cartão de crédito.

"Tô aqui precisando fazer um PIX urgente para não perder a linha e o Bradesco me complicando com o aplicativo fora do ar", escreveu uma usuária do Twitter. "Bradesco não funciona nas sextas-feiras", disse outra. Ambas as correntistas divulgaram imagens do "erro 900". No comunicado, o banco informa que ainda é possível acessar a conta pelo internet banking ou, se preferir, voltar mais tarde.

Banco se manifesta

Também no Twitter, em resposta a outros clientes, o Bradesco se manifestou afirmando que o banco está com uma "indisponibilidade momentânea no app", mas que "equipes já estão atuando para a normalização". "Por enquanto, utilize os outros canais de atendimento", orientou a empresa.